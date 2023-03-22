Двое детей и их родители заживо сгорели при пожаре в частном доме в Новой Москве

В Новой Москве во время пожара погибли четыре человека Фото: прокуратура Москвы

В Новой Москве во время пожара погибли четыре человека: супруги и их дети – трехлетний мальчик и четырехлетняя девочка, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Возгорание произошло ночью 21 марта в частной жилом доме, расположенном в поселении Вороновское (ТиНАО). После ликвидации возгорания в квартире нашли тела женщины 1996 года рождения, мужчины 1992 года рождения и их двоих малолетних детей. Точная причина случившегося будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Столичная прокуратура контролирует установление всех причин и обстоятельств случившегося. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Правоохранители разыскивают очевидцев ЧП.

По факту гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Идет расследование.

Ранее KP.RU писал, что 20 марта на юге Москвы горела крыша двухэтажного здания ресторана. Сведения о пострадавших не поступали.