Врач рассказала, кто чаще всего заболевает туберкулезом

Туберкулезом заражаются люди с физиологическим, врожденным или приобретенным иммунодефицитом Фото: Shutterstock

Люди без иммунодефицита не заразятся туберкулезом при контакте с больным. В то же время этому заболеванию подержаны те, у кото снижен иммунитет, сообщила главный внештатный специалист фтизиатр Депздрава Москвы Елена Богородская в беседе с РИА Новости.

«Любое острое перенесенное заболевание негативно влияет на иммунитет человека. И человек становится более подвержен различным заболеваниям, в том числе и туберкулезу», - подчеркнула эксперт.

По словам врача, обычно туберкулез выявляют у людей с физиологическим, врожденным или приобретенным иммунодефицитом. В группу риска входят пациенты с ВИЧ-инфекцией, люди с пониженным иммунитетом после трансплантации органов, а также те, кто страдают онкогематологическими заболеваниями и получают терапию имунносупресантами.

Кроме того, туберкулезом могут заболеть наркозависимые, люди с сахарным диабетом, болезнями ЖКТ и хроническим заболеванием легких. Нередко переносчиком инфекции становятся бездомные граждане.

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