Главный фтизиатр Москвы Богородская рассказала, что пробу Манту можно мочить

С пробой Манту можно купаться в море, реке, бассейне Фото: Мария ЛЕНЦ

Пробу Манту можно мочить, однако ее не нужно трогать и расчесывать, сообщила главный внештатный специалист-фтизиатр Депздрава Москвы Елена Богородская в разговоре с РИА Новости.

«Вода не является катализатором иммунологических реакций. Но фтизиатры рекомендуют не мочить Манту для того, чтобы к ней не прикасались, ее не терли»,- уточнила специалист. Она добавила, что с Манту можно спокойно купаться в море, реке, бассейне.

По словам врача, важно не трогать и не чесать место пробы, чтобы не повредить кожу. Она подчеркнула, что побочных реакций на Манту не бывает, это безопасное исследования. Перед уколом пациента всегда осматривает врач-терапевт, педиатр или врач-фтизиатр в противотуберкулезном диспансере.

Как писал KP.RU, ранее физиатр Богородская рассказала, что люди без иммунодефицита не заразятся туберкулезом при контакте с больным.