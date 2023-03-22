Эксперты назвали районы с самым дорогим и дешевым жильем в Москве

Рейтинг столичных районов с самой дорогой недвижимостью возглавляют Хамовники Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперты составили список районов Москвы с самым дорогим и дешевым жильем. Так, самые бюджетные варианты представлены в Молжаниновском районе (средняя цена лота 2,9 млн рублей), а самые дорогие – в Хамовниках (порядка 135 млн рублей), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимость».

Второе место в списке самых недорогих районов занимает Чертаново Южное со стоимостью квартиры в 4,18 млн рублей. На третьей строчке расположилось Чертаново Центральное со средней стоимостью лота в 4,3 млн рублей. В пятерку также вошли Вешняки и Печатники – 4,49 и 4,6 млн рублей соответственно.

Рейтинг столичных районов с самой дорогой недвижимостью возглавляют Хамовники. В тройку также входят Арбат и Якиманка – 75 и 70 млн рублей соответственно. За квартиру в Тверском районе в среднем просят 51 млн рублей, а жилье в Замоскворечье продают за 49,5 млн рублей.

Ранее KP.RU писал, что самое дорогое жилье премиум-класса продают в Москве за 1,6 млрд рублей.