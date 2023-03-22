Заболеваемость туберкулезом в Москве снизилась в три раза за 10 лет

В Москве за год смертность от туберкулеза сократилась на 22,6% Фото: Shutterstock

В Москве за последние 10 лет заболеваемость туберкулезом снизилась более чем в три раза. При этом дети практически перестали заражаться туберкулезом: показатель сократился в 16,3 раза, сообщила главный внештатный фтизиатр Депздрава Москвы Елена Богородская.

Специалист отметила, что за год распространенность туберкулеза среди москвичей упала на 9,3% – до 10,2 случая на 100 тысяч населения. Кроме того, за этот же период на 22,6% сократилась смертность от этого заболевания.

По словам эксперта, таких результатов удалось достичь путем расширения профилактических мероприятий, предупреждения передачи инфекции от человека к человеку, появления инновационных препаратов и современных методов диагностики.

Напомним, 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом

Как писал KP.RU, ранее фтизиатр Богородская рассказала, что пробу Манту можно мочить. При этом ее не стоит трогать и расчесывать.