Более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения примут участие в параде Победы в Москве

В параде Победы в Москве примут участие более 10 тыс. человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве 10 тысяч человек и 125 единиц вооружения примут участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил ТАСС со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Он отметил, что 9 мая парады пройдут в 28 российских городах. В них будет задействовано свыше 55 тысяч человек, а также порядка 1200 единиц вооружения и военной техники.

«Наш народ хорошо помнит уроки прошлого, знает, что, только сплотившись, можно одолеть врага, защитить свой дом, детей и страну», - отметил Шойгу. Он добавил, что сейчас участник спецоперации совершают подвиги, действуют мужественно и решительно, как и бойцы в годы ВОВ.

Ранее KP.RU писал, что в Москве объявили о начале набора волонтеров ко Дню Победы. В празднике будут участвовать порядка 200 тысяч добровольцев по всей стране.