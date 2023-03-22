Гастроэнтеролог Дианова рассказала об идеальном перекусе во время стресса

На перекус лучше выбирать овощи с легким соусом из греческого йогурта и сыра Фото: EAST NEWS

Привычка заедать стресс обычно вредит здоровью, однако ее можно сделать полезной. Нужно выбирать на перекус овощи, рассказала врач-диетолог гастроэнтеролог Нурия Диланова в беседе с «Москвой 24»

«Я рекомендую в таких случаях нарезки – как антипасти у итальянцев, когда они нарезают разные свежие овощи, делают соус и макают овощи, пока ожидают основное блюдо», - отметила эксперт.

Врач посоветовала есть морковку, огурцы, перец и сельдерей: эти овощи полезны и богаты витаминами. Они помогут человеку насытиться. Также к овощам можно добавить домашний соус, например, из греческого йогурта и сыр плесенью или сыра бри.

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