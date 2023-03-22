Мужчина надругался над 13-летней девочкой в лифте на севере Москвы

Возбуждено уголовное дело по факту развратных действий в отношении девочки-подростка Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве возбудили уголовное дело по факту развратных действий в отношении 13-летней девочки. Над ней надругался мужчина 1977 года рождения, сообщили в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

По данным следствия, вечером 21 марта 2023 года злоумышленник приставал к несовершеннолетней в кабине лифта жилого дома, расположенного на Ходынском бульваре. О произошедшем девочка рассказала родителям, они обратились в правоохранительные органы.

Следователи и сотрудники полиции в короткий срок установили личность насильника и задержали его. Как выяснилось, он снимал квартиру в том же подъезде. С мужчиной проводятся следственные действия. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина предложил прохожей донести пакет с продуктами, а затем изнасиловал ее. Насильника поймали, возбуждено уголовное дело.