Гидрометцентр: днем 23 марта в Москве ожидается до +11 градусов и местами небольшой дождь

Днем 23 марта в Москве ожидается до +11 градусов и местами небольшой дождь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Днем 23 марта в Москве ожидаются небольшие дожди, а температура воздуха будет колебаться от 9 до 11 градусов тепла. Южный и юго-восточный ветры будут со скоростью 6-11 метров в секунду. Об этом стало известно на портале Гидрометцентра России.

Атмосферное давление будет немного падать и днем будет находиться в значении 745 миллиметров ртутного столба.

В ночное время суток температура немного снизится и будет около пяти-семи градусов выше нуля. Также в столице местами продолжат идти небольшие дожди. Атмосферное давление снизится до 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что на выходные в Москве синоптик Вильфанд спрогнозировал теплую и дождливую погоду. Иногда температура воздуха может может достигать 13 градусов тепла.