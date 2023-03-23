В сервисе «Вывоз ненужных вещей» в Москве расширился список предметов для утилизации Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В московском сервисе «Вывоз ненужных вещей» появились новые предметы для утилизации. Теперь жители города могут избавиться от деревянных дверей, старых пианино и макулатуры весом до 300 килограммов. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Всего за полтора года с начала работы этого сервиса, жители столицы избавились с его помощью от 30 тысяч предметов.

Каталог доступных для утилизации вещей регулярно обновляется по просьбам жителей. В конце прошлого года стал доступен вывоз электроники и мебели.

Чаще всего поступают заявки на утилизацию стиральных машин. Таких заявок было 9595 штук. Вторым по популярности запросом стал вывоз холодильников — 9574 заявки. Третье место занимают газовые плиты, которые переработали уже 3637 раз.

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