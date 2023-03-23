Синоптик Леус рассказал об активизации таяния снега в Москве Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Москве температура воздуха в последние дни не опускалась ниже трех градусов выше нуля, что способствовало ускорению процесса таяния снега. Несколько дней назад снег таял по одному сантиметру за сутки. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Уже вчера высота снежного покрова снизилась на два сантиметра, а сегодня утром сугробы уменьшились сразу на шесть сантиметров.

На главной метеостанции Москвы на ВДНХ сейчас фиксируется высота снежного покрова в 18 сантиметров, что на четверть меньше климатической нормы. Максимальный показатель на данный момент в столице составляет 23 сантиметра снега.

До конца недели скорость таяния снега будет неуклонно расти.

Ранее KP.RU писал, что местами в Москве 23 марта ожидается дождь, а температура воздуха днем может достигать 12 градусов тепла. Атмосферное давление будет в районе 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.