СК проводит проверку по факту изнасилования ученика одной из школ в Новой Москве Фото: Мария ЛЕНЦ

В одной из общеобразовательных школ в Новой Москве проводится проверка по факту нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Сейчас проводятся доследственные мероприятия. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.

В результате этих мероприятий будет устанавливаться полная картина произошедшего.

Следователи опрашивают педагогический состав учебного заведения, а также других очевидцев преступления. В некоторых СМИ публиковалась информация, что насильники снимали это на камеру, а позже видео было в соцсетях.

В Департаменте образования и науки города Москвы опровергли информацию, что школа скрывала сведения от родителей пострадавшего ученика. Описываемые действия происходили в период с 18 по 19 марта, в выходной день. Классный руководитель узнала о случившемся 20 марта и незамедлительно сообщила об этом родителям и административной команде школы.

В тот же день родителей пригласили на встречу в школу. После этого психолог и социальный педагог провели беседу с учениками класса, а 21 марта была организована встреча с родителями учеников. Во время нее были даны необходимые разъяснения и рекомендации о том, как правильно выстроить диалог с детьми после случившегося.

Родителям и детям была предложена квалифицированная помощь психолога.

Ранее KP.RU писал, что на севере Москвы мужчина надругался над 13-летней девочкой в лифте. Она рассказала о произошедшем своим родителям, которые и обратились в полицию. Следователям удалось быстро установить личность преступника и задержать его.