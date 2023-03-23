За изнасилование маленькой дочери суд в Москве приговорил мужчину к 21,5 года колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Москве приговорил 47-летнего мужчину к 21,5 годам колонии строгого режима за растление и изнасилование малолетней дочери. Он неоднократно совершал насильственные действия над ней с июня 2021 по апрель 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Девочка в силу возраста не осознавала преступление и лишь спустя продолжительное время она рассказала о произошедшем педагогу, которая и обратилась в правоохранительные органы.

В ходе следствия мужчина не признал вину, но сотрудникам правопорядка удалось собрать достаточную доказательную базу, которая полностью доказывает его причастность к преступлению.

Ранее KP.RU писал, что Следственный комитет проводит проверку по факту насилия в одной из школ в Новой Москве. Сейчас с преподавателями и другими очевидцами проводятся допросы. Администрация школы оказывает все возможное содействие органам правопорядка.