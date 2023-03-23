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НовостиПроисшествия23 марта 2023 13:31

Двое мужчин до смерти избили знакомого на севере Москвы

Ссора произошла во время распития спиртных напитков
Роман ПОЛОСИКОВ
Двое мужчин до смерти избили знакомого на севере Москвы

Двое мужчин до смерти избили знакомого на севере Москвы

Фото: Иван ВИСЛОВ

В одной из квартир на улице Вятской в Москве двое мужчин 1989 и 1999 годов рождения до смерти избили знакомого во время конфликта. Они распивали спиртные напитки, а потом нанесли множество ударов мужчине 1965 года рождения. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.

От полученных травм он скончался на месте.

Оба подозреваемых уже задержаны и доставлены в столичный Следственный комитет для проведения необходимых мероприятий. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается для сбора и закрепления достаточной доказательной базы.

Ранее KP.RU писал, что суд в Москве приговорил 47-летнего мужчину за растление и изнасилование малолетней дочери. Он совершал насильственные действия в отношении нее с июня 2021 по апрель 2022 года.