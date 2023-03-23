Двое мужчин до смерти избили знакомого на севере Москвы Фото: Иван ВИСЛОВ

В одной из квартир на улице Вятской в Москве двое мужчин 1989 и 1999 годов рождения до смерти избили знакомого во время конфликта. Они распивали спиртные напитки, а потом нанесли множество ударов мужчине 1965 года рождения. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.

От полученных травм он скончался на месте.

Оба подозреваемых уже задержаны и доставлены в столичный Следственный комитет для проведения необходимых мероприятий. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается для сбора и закрепления достаточной доказательной базы.

Ранее KP.RU писал, что суд в Москве приговорил 47-летнего мужчину за растление и изнасилование малолетней дочери. Он совершал насильственные действия в отношении нее с июня 2021 по апрель 2022 года.