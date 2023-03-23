Женщина под видом медработницы обокрала пенсионерку в Москве на 167 тысяч рублей Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве 35-летняя женщина под видом медработницы проникла в квартиру местной пенсионерки обманным путем и украла шкатулку с ювелирными изделиями. Общая сумма ущерба составила 167 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

В органы правопорядка обратилась 51-летняя дочь пенсионерки, которая обнаружила пропажу шкатулки.

Похитительница представилась медицинским работником и рассказала о необходимости проведения общего осмотра. Пока пенсионерка отвлеклась, она и похитила ценные вещи. Сотрудники оперативно разыскали подозреваемую 35-летнюю женщину жительницу Брянской области.

Краденым имуществом она успела распорядиться по собственному желанию. Ей предъявлено обвинение в краже и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники правопорядка продолжают расследование по установлению дополнительных эпизодов краж задержанной женщины.

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