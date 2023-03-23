Синоптик Леус: день 23 марта стал самым теплым с начала 2023 года

День 23 марта стал самым теплым с начала 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Днем 23 марта в Москве был зафиксирован рекордный показатель температуры воздуха с начала года. Воздух в столице прогрелся до +11 градусов, однако рекорд пока не побит. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Рекорд в +14,6 градуса был зафиксирован в столице еще в 2014 году.

Несмотря на продолжающееся потепление уже в ближайшее время в Москве небо затянется облаками и прогрев приостановится. Ветер немного усилился, поэтому самый теплый день ощущается не полноценно.

До сегодняшнего дня температура воздуха в столице не прогревалась и до десяти градусов тепла.

Ранее KP.RU рассказывал об активизации таяния снежного покрова в Москве. За предыдущий день сугробы потеряли шесть сантиметров. Сейчас на ВДНХ фиксируют их высоту в 18 сантиметров, что на четверть меньше климатической нормы.