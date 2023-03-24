Самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ у школьников в Москве стало обществознание Фото: Евгения ГУСЕВА

Большая часть московских школьников выбирают для сдачи Единого государственного экзамена обществознание, английский язык и информатику. Всего же заявления на участие в ЕГЭ подали более 88 тысяч человек. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Из всех заявлений, около 68 тысяч учеников — выпускники 2023 года.

Обществознание традиционно выбирают чаще всего, а в этом году свыше 32 тысяч школьников выбрали именно этот предмет. Он требуется при поступлении в большом количестве вузов. Английский язык для сдачи выбрали около 22 тысяч учеников.

Информатику предпочли сдать более 17 тысяч человек.

Чтобы получить аттестат, достаточно сдать лишь два обязательных экзамена — русский язык и математику. Остальные предметы выпускники выбирают самостоятельно.

Ранее KP.RU писал о том, что родители московских школьников могли сдать ЕГЭ по русскому языку. Такая акция проходила с 15 по 22 марта. На выполнение работы отводили только 60 минут.