Мужчина предстанет перед судом за организацию и проведение азартных игр в Новой Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина в поселке Десеновское в Новой Москве был администратором и охранником игорного заведения. Там для азартных игр были компьютеры со специальным программным обеспечением, которое позволяло проводить сеансы различных азартных игр. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.

Происходило это еще в ноябре 2022 года.

Несмотря на попытку законспирировать противоправную деятельность, сотрудникам правопорядка удалось пресечь незаконную деятельность. Чтобы попасть в заведение необходимо было предварительно позвонить по телефону.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, которая установила причастность 29-летнего мужчины к организации подпольного игорного заведения. Свою вину в содеянном мужчина признал. Теперь материалы дела переданы в суд.

За подобное нарушение закона может грозить до четырех лет лишения свободы, а также предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей.

Ранее KP.RU писал, что на севере Москвы двое мужчин во время застолья до смерти избили собутыльника. Он скончался от полученных травм на месте. Оба подозреваемых задержаны и сейчас проводятся следственные мероприятия.