В Москве открылся шестой сезон проката электросамокатов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве стартовал новый сезон проката электросамокатов. В начале сезона по городу будут доступны 40 тысяч самокатов. Чаще всего их арендуют, чтобы доехать до работы, учебы, парка отдыха или торгового центра. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Операторы планируют расширить зону аренды в Новой Москве и количество арендных самокатов увеличится до 60 тысяч штук.

Во всех районах столицы будет установлено около девяти тысяч новых парковок. Новые самокаты начали расставлять по Москве еще вчера. За прошлый год прокатом воспользовались 26,3 миллиона раз, а это абсолютный рекорд и в три раза больше показателей 2021 года.

Для повышения безопасности ЦОДД открыли ситуационный центр. Его сотрудники будут в реальном времени следить за ситуацией на велопарковках и не допускать их перегрузки. Также операторы смогут быстрее забирать самокаты, которые оставили в неположенном месте.

Ранее KP.RU писал, что самым популярным ЕГЭ у школьников в Москве стало обществознание. Заявку на него подали более 32 тысяч учеников. Также в тройку популярных экзаменов вошел английский язык и информатика.