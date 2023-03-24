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НовостиОбщество24 марта 2023 10:14

В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за половодья с 25 марта

С 25 по 28 марта уровень воды в реках может подняться на 1-2 метра
Роман ПОЛОСИКОВ
В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за половодья с 25 марта

В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за половодья с 25 марта

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Московском регионе объявлено штормовое предупреждение из-за половодья. С 25 по 28 марта в реках региона уровень воды может подняться на один-два метра. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Оно может привести к затоплению некапитальных строений и некоторых участков дорог.

Специалист добавил, что речь идет о реках в Москве, Наре, Протве, Катыше, Исконе и многих других реках Москвы и Московской области. Также он не исключил, что этот период штормового предупреждения в регионе может быть продлен.

Ранее KP.RU расскзаывал, что днем 24 марта в Москве ожидаются местами умеренные дожди и температура воздуха до 11 градусов тепла. Атмосферное давление будет немного ниже нормы и ее значения будут колебаться в районе 740 миллиметров ртутного столба.