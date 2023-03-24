На Мурановской улице в Москве водитель насмерть сбил пешехода Фото: стоп-кадр из видео

На северо-востоке Москвы на улице Мурановской водитель за рулем автомобиля марки «Фиат» насмерть сбил пешехода. Он двигался задним ходом и совершил наезд на мужчину, который скончался на месте от полученных травм. Об этом рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Момент столкновения попал на одну из камер видеонаблюдения.

Сейчас на месте работают сотрудники правопорядка, которым предстоит выяснить всю картину произошедшего. Будут опрошены свидетели и водитель автомобиля. Также более детально будут изучены кадры с камеры наблюдения.

Прокуратура взяла ход расследования данного инцидента под свой контроль. Также сотрудники будут следить за привлечением к ответственности виновного в смерти мужчины.

Ранее KP.RU рассказывал, что на севере Москвы двое мужчин в ходе застолья насмерть забили своего знакомого. Между ними разгорелся конфликт на фоне личной неприязни. Следователи уже задержали двух подозреваемых.