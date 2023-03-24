В одном из домов на улице Кузнецкий мост в Москве нашли экзотическую змею Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

В многоквартирном доме на улице Кузнецкий мост в центре Москвы жильцы обнаружили змею рядом с подъездом. Столь необычная находка взволновала людей и они обратились за помощью к спасателям. Об этом стало известно в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

Предположительно она могла сбежать из квартиры одного из жильцов дома.

Находчивые жильцы накрыли змею коробкой, чтобы она не сбежала до приезда бригады спасателей. По приезду спасатели положили ее в специальный контейнер и забрали. Теперь ее передадут в Центр реабилитации диких животных.

Никто из жильцов дома не пострадал, а хозяин змеи пока не нашелся.

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