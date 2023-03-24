Психолог Макарова рассказала о способах выявить депрессию у подростка Фото: Shutterstock

24 марта отмечается Международный день борьбы с депрессией. Многие люди до сих пор спорят о ее существовании, в то время, как от нее страдают около 280 миллионов людей в мире. О том, как выявить депрессию у подростка, рассказала в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» клинический психолог Инна Макарова.

Снижение общего тонуса, изменения аппетита и постоянное плохое настроение могут быть тревожным звоночком.

Также признаками депрессии может быть подавленность, потеря прежних интересов и хобби, избыточная сонливость или наоборот бессонница. Если родители чувствуют, что их ребенок в депрессии или же он сам просит о помощи, то следует пойти на консультацию к клиническому психологу.

Иногда для лечения депрессии необходимо сочетание психотерапии и медикаментозной терапии. Чем раньше подросток получит необходимую помощь, тем быстрее его состояние придет в норму.

Ранее KP.RU писал о том, какое влияние оказывает на человека поэзия. По словам психолога Седовой, чтение стихов мобилизует нервную систему, а также оказывает положительное внимание на память.