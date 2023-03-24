Синоптик Шувалов спрогнозировал небольшое похолодание 29 марта в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас на улицах Москвы довольно высокая температура воздуха, которая более характерна для конца апреля. Несмотря на это, небольшое похолодание до пяти градусов тепла еще вернется в столицу 29 марта. Об этом рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

А в эти выходные можно будет ожидать обновление рекорда температуры воздуха с начала года.

На данный момент рекорд был зафиксирован днем ранее и составил немногим больше 11 градусов тепла, а уже завтра она может достигнуть значения в +15 градусов.

26 марта с утра и до самого вечера в Москве будет идти дождь и похолодает до восьми градусов тепла. Потом снова немного потеплеет, а в середине следующей недели снова будет очередной виток похолодания.

Ранее KP.RU писал, что на следующей неделе в Москве ожидаются затяжные дожди. Самым же теплым днем станет 28 марта, тогда температура воздуха может подняться до 14 градусов выше нуля.