Диетолог Соломатина предупредила, что просроченные продукты могут стать прочной онкологии

Продукты с истекшими сроками годности могут вызвать сильное отравление Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Частое употребление продуктов истекшими сроками годности может негативно сказаться на здоровье и привести к отравлению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалистки, обычно тяжелые отравления происходят от испорченных морепродуктов. Например, просроченные суши и роллы могут довольно быстро вызвать интоксикцию.

Врач предупредила, что систематическое употребление таких продуктов приводит к раннему старению, провоцирует возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, рака. При этом в некоторых случаях просроченная еда может никак не сказаться на здоровье.

«Многие продукты сейчас делают с запасом по сроку годности. В самом легком случае просроченный продукт не влечет за собой отравление. Но сам он при этом уже не содержит питательных веществ — к концу срока годности они теряются», - пояснила Соломатина.

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