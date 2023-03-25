Врач-диетолог Соломатина рассказала о пользе зеленого горошка для пожилых

Зеленый горошек богат калием, магнием, холином, витаминами группы В Фото: Shutterstock

Зеленый горошек полезен для пожилых людей. Он понижает артериальное давление, нормализует уровень сахара и холестерина в крови, укрепляет сердце и сосуды, в также улучшает работу мозга, сообщает «Москва 24» со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

По словам эксперта, горошек также выводит из организма лишнюю воду и тем самым избавляет человека от отеков. Кроме того, этот продукт содержит много магния.

«Этот микроэлемент необходим нам для того, чтобы мы были спокойны, расслаблены. Он понижает давление, участвует во многих обменных процессах, отвечает за хорошее состояние костной ткани, волос, ногтей и разглаживает морщины», - уточнила врач.

Диетолог отметила, что зеленый горошек может заменить мясо, так как он является источником растительного белка. В нем также много углеводов, которые дают организму энергию.

Кроме того, в зеленом горошке содержится холин необходимый для нормальной работы печени, витамины группы В, улучшающие внимание. Также это продукт богат клетчаткой. Она выводит из организма лишний сахар, холестерин, токсины.

Ранее KP.RU писал, что диетолог рассказал об опасности употребление просроченных продуктов. Такая еда может вызвать отравление, заболевания сердечно-сосудистой системы и онкологию.