Высота сугробов в Москве снизилась на 16 см с начала недели

В Моковском регионе продолжает таять снег Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве с начала недели высота снежного покрова уменьшилась на 16 сантиметров и составила 9 сантиметров. Эти показатели ниже климатической нормы, сообщили на портале «Метеовести».

Аномальное тепло и дожди ускорили таяние снега. Температурный фон в городе превышает норму на четыре-шесть градусов и соответствует апрельским показателям. При этом москвичей ждут еще четыре теплых дня – скорее всего, снег полностью сойдет до 6 апреля.

Кроме того, сход снежного покрова начался и в Подмосковье. Например, менее 1 см снега фиксируется в Клину, по 1 см осталось в Можайске и Дмитрове. При этом в «снежных лидерах» по-прежнему останется Коломна – там высота сугробов составляет 20 см.

Ранее KP.RU писал, что ночные заморозки до -5 градусов вернутся в Москву с 29 марта. Днем в столице будет около +1…+5 градусов.