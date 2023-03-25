Пожар произошел на стройке возле «Москва-Сити»

Площадь пожара составила 40 кв. м.

Трансформаторная подстанция загорелась на стройке недалеко от «Москва-Сити». На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Кадры с места происшествия появились в социальных сетях.

В ГУ МЧС России по Москве сообщили KP.RU, что сообщение о возгорании на Пресненской набережной д.8, ст.1 поступило дежурную смену ЦУКС МЧС 25 марта в 13:58. Горели строительные конструкции на территории делового квартала «Москва-Сити». Площадь пожара составила около 40 квадратных метров.

Сотрудники МЧС в 14:16 локализовали возгорание, а в 14:32 – полностью потушили пожар. Сведений о пострадавших не поступало. Специалисты будут разбираться в причинах произошедшего.

Ранее KP.RU писал, что 12 февраля горела одна из строящихся башен «Москва-Сити» на Пресненской набережной. О столбе дыма сообщили очевидцы. Площадь возгорания достигла около 100 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.