Синоптик Леус предупредил о высоком половодье на реках Москвы и Подмосковья

В Московском регионе ожидается «высокое половодье» Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Московском регионе ожидается «высокое половодье». С 25 по 28 марта увеличится уровень воды на малых и средних реках столицы и области. Причиной тому – активное таяние снега и дожди, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, к высокому половодью также привело большое количество осадков: в марте в Москве выпало 42 мм осадков, то есть 108% от месячной нормы. Он уточнил, что уровень воды поднимется на реках Протва, Нара, Москва, Искона, Волошня, Озерна, Катыш, Пахра, Нерская и других.

Леус добавил: за сутки вода в столичных реках поднялась с 3 до 131 см. При этом на реве Северка у села Покровское уровень поды достиг 308 см. Еще 95 см прибавила река праха в поселке Стрелковая Фабрика. В ближайшие дни ожидается затопление речных пойм, участков дорог.

Ранее KP.RU писал, что высота сугробов в Москве снизилась на 16 см с начала недели – до 9 см. Эти показатели ниже климатической нормы.