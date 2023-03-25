Жителям Москвы рассказали о самых красивых и удобных станциях БКЛ

В Москве 1 марта открылось движение поездов по Большой кольцевой линии Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве 1 марта открылось движение поездов по Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. В эксплуатацию ввели девять новых станций – каждая из них имеет уникальный дизайн, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, станцию «Сокольники» посвятили строительству метрополитена. Пассажиры могут увидеть фотографии первых строителей, плакаты 30-х годов и историческую схему подземки. Станция располагается вдоль одноименного парка.

Станция «Новаторская» рассказывает о тех, кто возводил микрорайоны в 37–38-м кварталах юго-запада Москвы. От нее всего за десять минут можно дойти до Воронцовского парка. Дизайн станции «Мневники» выполнен в стиле авангард. В центре платформы располагается ярко-красный объект, отсылающий к картине Казимира Малевича «Красный квадрат».

Три самые глубокие станции БКЛ – «Марьина Роща», «Савиновская» и «Рижская» являются настоящими музеями под землей. Их стены украшены чугунными тюбингами, гранитом и мрамором. Еще на одной станции – «Электрозаводской» – располагается панно «Битва героев» длиной 163 метра.

При создании станции «Лефортово» архитекторы вдохновлялись Лефортовским дворцом, а при возведении станции «Петровский парк» – Петровским путеводным дворцом. Уникальный дизайн использовали и при оформлении станций «Ногайский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская».

Ранее KP.RU писал, что каждый вложенный в БКЛ бюджетный рубль принесет почти 7 рублей инвестиций.