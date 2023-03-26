В центре Москвы при пожаре в многоэтажке спасли 11 человек

На месте ЧП работали экстренные службы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве 11 человек, в том числе одного ребенка, спасли при пожаре в жилом доме, расположенном на переулке Васнецова, д. 15. Двух человек передали медикам для осмотра, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 26 марта в 04:07. Горела квартира на шестом этаже 12-ти этажного дома. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. В 04:51 они локализовали пожар, а в 04:58 – полностью ликвидировали его. Из горящей квартиры спасли двух человек, из соседних квартир эвакуировали еще девять жильцов.

Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее KP.RU писал, что пожар произошел на стройке возле «Москва-Сити». Площадь возгорания составила около 40 «квадратов». Сведений о пострадавших не поступало.