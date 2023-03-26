Водитель врезался в ограждение и съехал с дороги на внешней стороне 29-го км МКАД

Движение в районе ДТП не затруднено Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внешней стороне 29-го километра МКАД перед развязкой с Липецкой улицей произошла авария: водитель не справился с управлением, влетел в закрытый пешеходный мост и съехал с дороги. Информация о пострадавших не поступала, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Авария произошла утром в воскресенье. На месте происшествия работают оперативные службы города. Сотрудникам Госавтоинспекции Москвы предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение на участке не затруднено.

Ранее KP.RU писал, что накануне, 25 марта, три автомобиля столкнулись на Белореченской улице в Москве. Движение было незначительно затруднено по одной полосе из двух. Сведения о пострадавших не поступали, никто за медицинской помощью не обращался. Детали произошедшего выясняли инспекторы ДПС.