Три автомобиля столкнулись на Белореченской улице в Москве

На месте ДТП работают оперативные службы города Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве на Белореческой улице в районе дома 22/66 произошла авария: столкнулись три автомобиля, сообщает «Вечерняя Москва».

На месте ДТП работают оперативные службы города. Сотрудникам столичной Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших не поступала. Движение на Белореческой улице незначительно затруднено по одной полосе из двух.

Ранее KP.RU что, в пятницу, 24 марта, водитель насмерть сбил пешехода на Мурманской улице в Москве. Он двигался задним ходом и совершил наезд на мужчину, пострадавший скончался от полученных травм. Столичная прокуратура взяла ход расследования данного инцидента под свой контроль.

Кроме того, на Краснопресненской набережной в Москве горел автомобиль. Движение было временно перекрыто в сторону Третьего транспортного кольца (ТТК). Сведений о пострадавших не поступало.