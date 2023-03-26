Диетолог Королева назвала продукты, которые могут защитить печень в пожилом возрасте

Рыба является источников белка и полезных жиров, поддерживающих работу печени Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нежирные сорта рыбы северных морей и яйца могут укрепить и защитить печень пожилым людям, сообщили врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева. Об этом пишет «Москва 24».

«Для печени будут полезны продукты животного происхождения. Прежде всего это куриное яйцо – белок, желток», - уточнила эксперт.

По словам специалистки, белок необходим как строительный материал для клеток печени. Также организму нужны холин, лецитин, минеральные вещества, жирорастворимые витамины, которые содержаться в желтке.

Кроме того, в рационе обязательно должна быть рыба нежирных сортов – тресковая. Она также является источников белка и полезных жиров, поддерживающих работу печени.

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