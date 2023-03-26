Воскресенье 26 марта может стать самым дождливым днем за последние 75 лет в Москве

В Москве выпадет около 25-50% месячной нормы осадков Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве воскресенье, 26 марта, может стать самым дождливым днем за последние 75 лет метеонаблюдений. В столичном регионе выпадет от 10 до 19 мм осадков, то есть одно-два ведра воды на квадратный метр (25-50% от месячной нормы), сообщили на портале «Метеовости».

По словам синоптиков, сегодня на Москву обрушится североатлантический циклон. Сильнее всего будет лить с 12 до 15 часов.

«За всю историю базовой столичной метеостанции ВДНХ с 1948 года в этот день так дождливо было всего лишь 1 раз – в далеком 1951 году, когда в осадкомеры попало 11,8 мм, что является пока рекордным значением для 26-го марта»,- уточнили на сайте.

Ожидается, что 26 марта 2023 года станет самым влажным за последние 75 лет: будет побит суточный рекорд осадков, который держался с середины XX века.

Ранее KP.RU писал, что после аномального тепла на Москву обрушится волна холода. Днем будет около +7…+8 градусов, ночами возможны заморозки до -2 градусов.