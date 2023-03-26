Женщина пострадал при пожаре в квартире на проспекте Вернадского в Москве

На месте ЧП работали экстренные службы. Фото: пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ

В Москве спасатели ликвидировали пожар в квартире многоэтажки на проспекте Вернадского. Есть пострадавшая, сообщили в пресс-службе столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

Сообщение о возгорании поступило в Службу 112 26 марта в 01:25. На место происшествия оперативно прибыли пожарно спасательные расчеты. Пожарные провели разведку, проложили магистральные линии и подали стволы на тушение.

Пожар ликвидировали в 02:01. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что утром 26 марта в центре столицы произошел пожар. Сотрудники МСЧ спасли 11 человек, в том числе одного ребенка. Двух жильцов передали медикам для осмотра. Площадь пожара составила 25 «квадратов».