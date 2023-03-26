В Москве за сутки выявили 1356 новых случаев заражения коронавирусом

Госпитализировали 112 жителей столицы, еще 1122 пациента выздоровели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 1356 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в столице выявили 1897 инфицированных COVID-19, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф в воскресенье, 26 марта.

Госпитализировали 112 жителей столицы, еще 1122 пациента успешно прошли лечение, вирус унес жизни шести человек. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 выявили у 3 469 853 человек, 3 273 949 горожан выздоровели после болезни, 48 422 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

В России за сутки ковидом заразились 10 940 человек. В стационары попали 778 жителей страны, 9899 пациентов вылечились после болезни, 32 россиянина скончались от последствий и осложнений COVID-19.

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