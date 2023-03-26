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НовостиОбщество26 марта 2023 8:11

В Москве за сутки выявили 1356 новых случаев заражения коронавирусом

Вирус унес жизни шести человек
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Госпитализировали 112 жителей столицы, еще 1122 пациента выздоровели

Госпитализировали 112 жителей столицы, еще 1122 пациента выздоровели

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 1356 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в столице выявили 1897 инфицированных COVID-19, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф в воскресенье, 26 марта.

Госпитализировали 112 жителей столицы, еще 1122 пациента успешно прошли лечение, вирус унес жизни шести человек. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 выявили у 3 469 853 человек, 3 273 949 горожан выздоровели после болезни, 48 422 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

В России за сутки ковидом заразились 10 940 человек. В стационары попали 778 жителей страны, 9899 пациентов вылечились после болезни, 32 россиянина скончались от последствий и осложнений COVID-19.

Ранее KP.RU писал, что диетолог Маргарита Королева назвала продукты, которые могут защитить печень в пожилом возрасте. К ним специалистка отнесла яйца и нежирную рыбу. В этих продуктах содержатся белки и жиры.