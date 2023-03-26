МЧС предупредило москвичей о ливне до вечера 26 марта

По прогнозам синоптиков, в Москве 26 марта ожидается сильный дождь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По прогнозам синоптиков, в Москве 26 марта с 11:00 до 18:00 ожидается дождь, местами сильный. Об этом предупредили в столичном ГУ МЧС России.

Во время непогоды пешеходов просят внимательно переходить улицы и дороги, не прятаться от дождя под деревьями. Водителей призывают снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров, например, обгонов и перестроений.

Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение. Возрастает риск образования пробок и аварий. Необходимо быть осторожными и внимательными.

Ранее KP.RU писал,что воскресенье 26 марта может стать самым дождливым днем за последние 75 лет в Москве. По оценкам синоптиков, в городе выпадет от 10 до 19 метров осадков, то есть 1-2 ведра воды на квадратный метр. Непогоду принесет североатлантический циклон.