Самокатчик сбил пешехода в Большом Кондратьевском переулке в Москве

В Москве самокатчик сбил пешехода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в Большом Кондратьевском переулке самокатчик наехал на человека. Инцидент произошел в зоне действия регулируемого пешеходного перехода, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта в воскресенье, 26 марта.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе напомнили велосипедистам и пользователям самоката, что на пешеходном переходе нужно спешиваться и везти транспортное средство рядом с собой

Ранее KP.RU писал, что сегодня утром водитель не справился с управлением, врезался в ограждение и съехал с дороги на внешней стороне 29-го км МКАД. Движение на участке не было затруднено. Сведения о пострадавших не поступали. На месте ДТП работали оперативные службы города.