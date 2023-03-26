«Желтый» уровень погодной опасности из-за тумана объявили в Москве до утра 27 марта

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье Фото: Ирина ГОЛЛАЙ

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана. Предупреждение будет действовать с вечера воскресенья до утра понедельника. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Туман. Период предупреждения с 21 ч. 26 марта до 09 ч. 27 марта», - сказано в сообщении.

Кроме того, в столичном регионе действует «Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя. Он сохранится до 18:00 26 марта.

Напомним, «желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов их деятельности. Во время тумана пешеходов и водителей просят быть крайне внимательными.

Ранее KP.RU писал, что МЧС предупредило москвичей о ливне до вечера 26 марта. Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, возрастает шанс образования пробок и аварий.