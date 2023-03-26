Тишковец предупредил о ливнях и гололедице в Москве на предстоящей неделе

В середине недели в Москву вернутся ночные заморозки Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве на предстоящей неделе ожидаются температурные скачки до +13 градусов, мокрый снег, дожди и гололедица, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам синоптика, в понедельник, 27 марта, в столице прогнозируются кратковременные дожди. Днем столбики термом термометров покажут около +1… +10 градусов, ночью – от +1 до +6 градусов. Возможен туман.

Второй рабочий день будет самым погожим за весь март. Во вторник температура воздуха повысится до +8…+13 градусов. Атмосферные осадки не ожидаются. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба. При этом уже в среду в город вернутся ливневые дожди.

Метеоролог добавил: в четверг, 30 марта, в Москву придет похолодание: ночью будет около 0…+5 градусов, днем – до +8 градусов. Ожидаются дожди и мокрый снег. В пятницу немного распогодится – осадки не прогнозируются.

« Но, к сожалению, не обойдется без гололедицы и минусовых показателей. Например, ночью температура в Москве опустится до 0 — минус 2 градусов, а днем пройдут небольшие осадки локального характера и будет плюс 4–6 градусов», - отметил Тишковец.

В субботу ночью температура будут около +4 градусов, днем – до +9 градусов. Продолжат идти дожди. Пасмурная и прохладная погода сохранится и в воскресенье, 2 апреля.

Ранее KP.RU писал, «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана объявили в Москве до утра понедельника. Аналогичное предупреждение действует и по области.