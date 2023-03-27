Гидрометцентр: днем 27 марта в Москве ожидается умеренный дождь и до 12 градусов тепла

Днем 27 марта в Москве ожидается умеренный дождь и до 12 градусов тепла Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой, а местами умеренный дождь. Столбики термометров будут показывать в первой половине дня от десяти до двенадцати градусов тепла. Об этом стало известно на портале Гидрометцентра России.

Атмосферное давление будет заметно ниже нормы и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В темное время суток осадки маловероятны, однако местами в столице может образоваться туман. Температура воздуха ночью заметно упадет и составит от одного до трех градусов тепла. Ветер ослабится, в атмосферное давление вырастет до 741 миллиметров ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что на этой неделе в Москве ожидаются ливни, а 30 марта может похолодать до нуля градуса. На дорогах и тротуарах столицы может образовываться гололедица.