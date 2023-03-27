В одном из хостелов Москвы обнаружили тела двух мужчин Фото: Артем КИЛЬКИН

В одной из комнат московского хостела обнаружили тела двух мужчин у которых не нашли видимых телесных повреждений. Сейчас проводится доследственная проверка по данному факту. Об этом рассказали в Telegram-канале Столичного СК.

На месте происшествия удалось найти неустановленные вещества.

Сейчас на месте работают следователи, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Они опрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения. Уже назначены необходимые экспертизы, которые позволят установить точную причину смерти.

По результатам всех мероприятий может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее KP.RU писал, что при пожаре в девятиэтажном доме на севере Москвы погиб один человек. Площадь возгорания составила всего семь квадратных метров, а причины возникшего пожара устанавливаются специалистами.