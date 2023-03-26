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НовостиПроисшествия26 марта 2023 9:40

Один человек погиб при пожаре девятиэтажке на севере Москвы

Площадь возгорания составила 7 кв. метров
Авторы (2):
Павел КЛОКОВ
Павел КЛОКОВ
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На месте ЧП работали сотрудники экстренных служб

На месте ЧП работали сотрудники экстренных служб

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве пожар произошел в квартире жилого дома, расположенного на 4-м Новомихайловском проезде. Горела квартира на восьмом этаже. В результате ЧП погиб один человек, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МЧС России.

На месте происшествия работали экстренные службы города. Пожарные потушили огонь в 11:13. Площадь возгорания составила семь квадрантных метров. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU писал, что пожар произошел в квартире на улице Маршала Баграмяна в Москве. Никто из жильцов не пострадал. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, его площадь составила пять квадратных метров.

Кроме того, в воскресенье, 26 марта, женщина пострадал при пожаре в квартире на проспекте Вернадского. Его передали медикам скорой помощи. Площадь возгорания достигла 15 «квадратов».