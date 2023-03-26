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НовостиПроисшествия26 марта 2023 8:24

Пожар произошел в квартире на улице Маршала Баграмяна в Москве

В результате ЧП никто не пострадал
Авторы (2):
Павел КЛОКОВ
Павел КЛОКОВ
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в 06:14

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в 06:14

Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве утром 26 марта произошел пожар в квартире жилого дома, расположенного на улице Маршала Баграмяна, дом 3. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Площадь возгорания составляла пять квадратных метров. Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в 06:14. В результате ЧП никто не пострадал. Причина пожара не уточняется, обстоятельства случившегося выясняют специалисты.

Ранее KP.RU писал, что женщина пострадал при пожаре в квартире на проспекте Вернадского в Москве. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пожарные потушили огонь в течение часа. Кроме того, еще один пожар произошел утром 26 марта в центре столицы. Сотрудники МСЧ спасли 11 человек, в том числе одного ребенка. Двух человек передали медикам.