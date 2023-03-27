В Москве зарегистрировали 1333 новых случаев заражения COVID-19 за сутки Фото: REUTERS

За прошедшие сутки в Москве зафиксировали 1333 новых случаев заражения коронавирусом по данным на 27 марта. От осложнения и последствия заболевания скончались семь человек. Об этом стало известно на портале стопкоронавирус.рф

Полностью выздороветь от заболевания и избавиться от всех симптомов смогли 1118 человек.

Госпитализация понадобилась для 98 пациентов, чье состояние здоровья заметно ухудшилось и им понадобилось постоянное наблюдение врачей. Остальные пациенты проходят курс лечения от заболевания амбулаторно.

Несмотря на снижение количества зараженных, врачи рекомендуют не забывать о необходимости прохождения курса вакцинации от заболевания. Он позволит сильно снизить риск заражения и предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Ранее KP.RU писал, что за сутки в Москве зафиксировали 1356 случаев заражения коронавирусной инфекцией по данным на 26 марта. Семь москвичей скончались от последствий осложнения болезней.