Студентка одного из медицинских вузов Москвы скончалась после приема иммуностимулирующего препарата Фото: Алексей БУЛАТОВ

В реанимацию токсикологического отделение одной из больниц Москвы поступила студентка одного из медицинских вузов города 2001 года рождения с отравлением иммуностимулирующим препаратом. Несмотря на оказанную помощь она скончалась через 11 дней после госпитализации. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.

Предварительно установлено, что она принимала этот препарат со своим молодым человеком.

Следователи уже установили препарат, который они принимали, а также его качество, условия и сроки применения. Сейчас проводится доследственная проверка и уже назначены судебно-медицинские экспертизы.

Они позволят узнать точную причину гибели девушки и помогут установить всю картину произошедшего.

Ранее KP.RU писал, что в одном из хостелов Москвы нашли тела двух мужчин без следов насильственной смерти. Также там были обнаружены неустановленные вещества. Проводятся опросы очевидцев и изучаются записи с камер видеонаблюдения.