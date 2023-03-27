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НовостиОбщество27 марта 2023 10:28

Студентка одного из медицинских вузов Москвы скончалась после приема иммуностимулирующего препарата

Врачам не удалось спасти девушку и она умерла в больнице спустя 11 дней
Роман ПОЛОСИКОВ
Студентка одного из медицинских вузов Москвы скончалась после приема иммуностимулирующего препарата

Студентка одного из медицинских вузов Москвы скончалась после приема иммуностимулирующего препарата

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В реанимацию токсикологического отделение одной из больниц Москвы поступила студентка одного из медицинских вузов города 2001 года рождения с отравлением иммуностимулирующим препаратом. Несмотря на оказанную помощь она скончалась через 11 дней после госпитализации. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.

Предварительно установлено, что она принимала этот препарат со своим молодым человеком.

Следователи уже установили препарат, который они принимали, а также его качество, условия и сроки применения. Сейчас проводится доследственная проверка и уже назначены судебно-медицинские экспертизы.

Они позволят узнать точную причину гибели девушки и помогут установить всю картину произошедшего.

Ранее KP.RU писал, что в одном из хостелов Москвы нашли тела двух мужчин без следов насильственной смерти. Также там были обнаружены неустановленные вещества. Проводятся опросы очевидцев и изучаются записи с камер видеонаблюдения.