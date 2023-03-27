Синоптик Тишковец: переобувать автомобили в Москве не стоит раньше 10 апреля

Переобувать автомобили в Москве не стоит раньше 10 апреля Фото: Shutterstock

Несмотря на теплую погоду в Москве, переобувать автомобили на летнюю резину пока преждевременно. Делать это раньше 10 апреля не стоит, поскольку холода еще могут вернуться. Об этом рассказывает портал РИА Новости со слов ведущего специалисты центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

В первой декаде апреля возможны понижения температуры до околонулевых значений.

Специалист отметил, что преимущественно это касается тех водителей, которые собираются совершать дальние поездки в южные регионы и по Европейской части России. Уже к середине недели туда вернуться холода и в некоторых регионах возможны снегопады.

Снежный покров может отложиться высотой в 3-5 сантиметров.

Ранее KP.RU писал, что 27 марта в Москве ожидается местами умеренный дождь и температура воздуха около 12 градусов тепла. Местами может опускаться туман.