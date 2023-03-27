Тишковец: на этой неделе в Москве ожидаются скачки атмосферного давления

На этой неделе в Москве ожидаются скачки атмосферного давления Фото: EAST NEWS

Наступившая неделя будет не самой простой для гипертоников и гипотоников в Москве. Всю неделю будут наблюдаться ощутимые скачки атмосферного давления. Об этом рассказали на портале РИА Новости со слов ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Самый серьезный скачок атмосферного давления будет со среды на четверг.

Сегодня 26 марта в Москве атмосферное давление находится на отметке в 736 миллиметров ртутного столба. Тот самый скачок произойдет со значения в 737 и до 747 мм ртутного столба. Все это время оно будет находится в значениях ниже нормы.

Ранее KP.RU писал о том, что синоптик Тишковец не советует автомобилистам менять резину как минимум до первой декады апреля. До 10 апреля все еще возможно возвращение в Москву околонулевых значений температуры, а также в некоторых частях Европейской части России может выпасть снег.