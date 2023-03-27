Синоптик Леус: в Москве снежный покров сошел на декаду раньше средней даты в XXI веке

В Москве снежный покров сошел на декаду раньше средней даты в XXI веке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

26 марта в Москве зафиксировали официальную дату схода снежного покрова. Это на целую декаду раньше, чем средние даты в XXI веке. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

При этом на главной метеостанции Москвы ВДНХ фиксируется один сантиметр снежного покрова, а вчера и вовсе было пять сантиметров.

Важность не только в зафиксированных показателях не метеостанциях, но и в факте покрытия территории снегом. Если она составляет менее 50%, то можно официально объявлять о сходе снежного покрова.

Нынешний показатель разделяет второе место по скорости схода сугробов с 26 марта 2005 года.

Ранее KP.RU писал, что в Москве на этой неделе будут резкие скачки атмосферного давления. Самый серьезный из них будет со среды на четверг. Значение изменится с 737 до 747 миллиметров ртутного столба.